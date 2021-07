Juventus-Milan, amichevole a Cannes | Arriva la smentita

Juve Milan: nelle ultime ore si è parlato di una possibile amichevole sabato a Cannes. La notizia non trova conferme

Entra nel vivo la preparazione delle squadre di Serie A in vista dell'inizio del campionato, previsto per il weekend del 21 e 22 agosto. Ad un mese dal via della stagione sono iniziate anche le amichevoli estive. In questo senso, nelle ultime ore si è anche parlato di una possibile sfida tra la Juventus di Allegri ed il Milan di Pioli.

Juve Milan in amichevole: arriva la smentita

Il portale ‘nicematin.com’ ha riportato di una possibile amichevole tra Juve e Milan questa settimana, più precisamente sabato 24 luglio, nello stadio ‘Pierre de Coubertin’ di Cannes. Tuttavia, la notizia non trova conferme ed è stata smentita. Sabato i rossoneri affronteranno a Milanello il Modena in un test amichevole. Niente anticipo di campionato, dunque, contro la nuova Juve di Allegri.