Coronavirus, aumentano i casi nel Lazio | E’ polemica: “Effetto Gravina”

Coronavirus, numerosi i casi nel Lazio negli ultimi giorni: l’assessore alla Sanità D’Amato si scaglia contro il presidente Figc Gravina.

Ultimi giorni che hanno visto un aumento dei casi di coronavirus nel nostro paese, anche a causa dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei. L’aumento dei contagi si è fatto sentire soprattutto nel Lazio, con l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato che quest’oggi è stato molto critico nei confronti della Figc e della gestione della passione popolare, parlando di ‘effetto Gravina‘ e chiamando in causa il numero uno della federazione.

“Stiamo pagando il cosiddetto effetto Gravina, ma senza complicazioni negli ospedali – ha spiegato a margine della consegna degli attestati di benemerenza agli informatici di ‘Laziocrea’ per l’impegno nel corso della pandemia – I casi sono ancora destinati ad aumentare. I festeggiamenti per gli Europei hanno causato un calo di tensione che durerà ancora alcuni giorni e i cui effetti ricadono sul servizio sanitario regionale e sugli operatori. La situazione per il momento è sotto controllo nel Lazio, ma i positivi sono perlopiù giovani ancora non vaccinati e questo richiama l’importanza della vaccinazione”.