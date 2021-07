Nuovo appuntamento con la Tv di Calciomercato.it: diretta dalle ore 19 con le ultime notizie di calciomercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 19 saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Focus sulle ultime notizie di calciomercato delle big di Serie A, dalla Juventus all’Inter fino al Milan, e non solo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Alessandro Montano, con il nostro Martin Sartorio. Ospiti il direttore sportivo Rino Foschi e il direttore di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani.