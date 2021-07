L’ex Milan è vicino all’addio alla Serie A: per lui pronta una nuova avventura in Portogallo, con la maglia del Benfica

Non riscattato dal Milan, dove ha giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, Souhaliho Meite è pronto a dire addio alla Serie A. Il centrocampista francese, di proprietà del Torino, è vicino al trasferimento al Benfica. Lo riferisce ‘RMC’ che parla di un affare ormai in dirittura d’arrivo. Operazione in chiusura tanto che il calciatore, 27 anni, nei prossimi giorni dovrebbe lasciare l’Italia e volare a Lisbona per firmare con il club lusitano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’affare dovrebbe essere chiuso a titolo definitivo con Meite che lascerebbe così il nostro campionato dopo tre anni. Approdato al Torino dal Monaco, con i granata ha collezionato 94 presenze con tre reti prima di disputare metà campionato con il Milan. Ora il possibile trasferimento al Benfica.