Le parole di Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, sul calciomercato condotto dai parigini in questa sessione

Tanti sono i giocatori arrivati al Paris Saint-Germain in questa sessione di mercato. Top player che spostano gli equilibri come Achraf Hakimi dall’Inter e Sergio Ramos e Donnarumma, entrambi a zero. Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, sta allestendo un dream team vero e proprio. Ecco le parole ai microfoni di ‘PSG TV’: “Da sei mesi lavoriamo insieme al presidente Al-Khelaifi e Leonardo per prendere top player. Un club come questo merita giocatori di altissimo livello. E Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi e Donnarumma sono giocatori che hanno dimostrato di avere le qualità per giocare a Parigi”.

Prosegue Pochettino: “Questi calciatori hanno la capacità di integrarsi nella squadra nel miglior modo possibile. Con loro bisogna essere naturali e genuini, anche nella vita quotidiana. Vogliamo che riescano a integrarsi”.