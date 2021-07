Il futuro di Lorenzo Insigne, fresco campione d’Europa con l’Italia, agita il sonno dei tifosi del Napoli: il parere di Mandarini

Non si parla d’altro in casa Napoli, e non potrebbe essere altrimenti. Il prolungamento di contratto di Lorenzo Insigne è l’argomento più caldo, viste anche le recenti dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis sulla questione. E le voci di mercato impazzano, mentre il capitano tace e si gode le meritate vacanze dopo la vittoria dell’Europeo 2020 con l’Italia di Roberto Mancini. Tra le varie possibilità, restare senza rinnovo e andare via a parametro zero nel giugno del 2022 e un nuovo accordo, resta valida anche quella che porterebbe ad una cessione immediata del capitano partenopeo. Alcune indiscrezioni parlano di un Milan che osserva la situazione con estrema attenzione, visto che l’addio di Hakan Calhanoglu, passato all’Inter a titolo gratuito dopo la naturale scadenza del contratto, ha aperto una falla nella rosa di Stefano Pioli.

Calciomercato Napoli: “Prezzo fissato per Insigne, 30 milioni”

Sulla questione è intervenuto, sulle frequenze di ‘Radio Punto Nuovo’, anche il giornalista del ‘Corriere dello Sport’, Fabio Mandarini. “Ci sono tre strade: si rinnova, si va a scadenza, ed il Napoli non teme questa possibilità, oppure, c’è la cessione. La società ha fissato un prezzo di partenza, 30 milioni di euro, trattabili con l’inserimento dei bonus. Insigne aspetta che sia il Napoli a chiamare, mentre De Laurentiis si aspetta che sia il manager di Insigne a contattarlo. In questo momento, la situazione di assoluto silenzio reciproco. Il Napoli ha fatto filtrare questa posizione di attesa e la cosa più semplice e aspettare la fine delle vacanze di Insigne, dovrà andare a Castel di Sangro e nel quartier generale del Napoli sarà inevitabile parlare. Dal punto di vista delle offerte, non c’è nulla in questo momento anche perché, al di là di qualche richiesta di informazione, non si è andati oltre. Ora come ora è davvero molto complesso trovare una squadra che spenda 25 milioni almeno per il cartellino e che garantisca un ingaggio superiore a 5 milioni garantiti dal club campano. Insigne vorrebbe guadagnare di più, mentre il Napoli è obbligato ad abbassare il monte ingaggi“. Situazione, dunque, decisamente ingarbugliata. Vedremo se si riuscirà a dipanare questa matassa.