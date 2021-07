Milan a caccia di un nuovo centrocampista che per caratteristiche possa sostituire Kessie: Bakayoko resta il primo nome

A caccia di un colpo in mediana. Tra le squadre più attive sul mercato c’è il Milan. Il club rossonero studia nuovi innesti, in particolare a centrocampo. L’obiettivo è un trequartista da regalare a Pioli, ma anche un nuovo mediano da alternare a Kessie, Tonali e Bennacer. E in questo senso si continua a parlare del possibile ritorno di Bakayoko. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus e Milan, sprint Kaio Jorge: le ultime dal Brasile

Stando infatti a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il club rossonero continua a sondare il terreno per il centrocampista francese, che sarebbe ben felice di tornare a Milano. Bakayoko viene infatti ritenuto il ricambio più idoneo come vice-Kessie. Il Milan con il Chelsea ha un ottimo rapporto e potrebbe convincere i ‘Blues’ a lasciar partire il giocatore. L’alternativa sarebbe un altro francese, Kamara dell’Olympique Marsiglia. Da capire invece il futuro di Pobega, la cui cessione potrebbe finanziare un’operazione in entrata: il classe 1999 piace all’Atalanta, che non ha chiuso le porte ad un suo acquisto.