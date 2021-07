La Juventus resta legata al futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere coinvolto in un giro di top player col PSG

Chissà se il decision day di Cristiano Ronaldo abbia effettivamente portato a qualche scelta sul suo futuro. Perché è a quella che la Juventus resta legata per le strategie di calciomercato, in attacco ma non solo. In realtà i bianconeri non si strapperebbero le vesti nel caso in cui le strade con CR7 dovessero separarsi, anzi respirerebbero a livello finanziario visto il peso da 80 milioni di euro circa del portoghese a bilancio. Al tempo stesso il capocannoniere di Euro 2020 gradirebbe lasciare Torino. Il problema è noto, ovvero la mancanza di offerte all’altezza. Il domino potrebbe sbloccarsi nel caso in cui Mbappe andasse al Real Madrid, con il contemporaneo addio ai francesi anche di Icardi, che piace alla Juve.

Calciomercato Juventus, Pruzzo: “Non credo al triangolo Mbappe-Ronaldo-Icardi”

Uno scenario che, con il passare del tempo, rimane sempre più difficile. Ed è uno scenario che non convince affatto neanche Roberto Pruzzo: “Mi sembra molto complicato, se non impossibile, un triangolo con Mbappe al Real, Ronaldo al PSG e Icardi alla Juventus – ha detto l’ex bomber della Roma a ‘Radio Radio’ -. Il PSG quello che vuole fare lo fa. Io non ci credo. Resta da vedere se Icardi non troverà spazio perché ci sono già tanti attacanti, come Di Maria e Neymar. L’unica soluzione è che Icardi vada via secco, senza giri di attaccanti”.