Calciomercato Juventus, svolta Locatelli | Il Sassuolo ha deciso!

In casa Juventus c’è la svolta di calciomercato per Locatelli, il Sassuolo ha deciso di accettare la contropartita Dragusin e ora punta Lovric

In casa Juventus cresce l’ottimismo per l’affare Locatelli. Il Sassuolo, nelle ultime ore, avrebbe deciso di accettare l’arrivo del difensore Dragusin come contropartita nell’affare e si sarebbe messo alla ricerca di un nuovo centrocampista. Il profilo nel mirino di Carnevali, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe Sandi Lovric, 23enne sloveno di origini austriache del Lugano. In Slovenia darebbero il passaggio del centrocampista alla corte di Dionisi molto concreto. Per la società di Agnelli si tratta dunque di una notizia decisiva per l’arrivo del Campione d’Europa.

Calciomercato Juventus, ottimismo per Locatelli: nuovo summit col Sassuolo

Calciomercato.it aveva già anticipato l’inserimento di Dragusin nell’affare Locatelli. In tempi brevi sarebbe previso un nuovo incontro tra la Juventus e il Sassuolo. L’obiettivo dei bianconeri, che hanno il consenso del giocatore già da tempo, sarà limare le ultime distanze coi neroverdi. Importanti novità sono quindi attese nei prossimi giorni.