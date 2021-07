Francesc Aguilar del ‘Mundo Deportivo è intervenuto alla Tv di Calciomercato.it per rispondere sul clamoroso scambio con Paulo Dybala

Oggi sul mercato ha tenuto e tiene banco la notizia de ‘L’Equipe’ riguardante un possibile scambio tra Paulo Dybala e Antoine Griezmann, quindi tra Juventus e Barcellona. Su questa che sarebbe un’operazione clamorosa è intervenuto alla Tv di Calciomercato.it Paco Aguilar, giornalista del ‘Mundo Deportivo’: “Ho letto la notizia su L’Equipe di questo presunto scambio tra Dybala e Griezmann – ha esordito Aguilar a CMIT TV – Devo essere onesto, a me non risulta nulla di simile. Credo sia sotto gli occhi di tutti, parliamo di due calciatori che hanno le stesse caratteristiche. Il Barcellona vuole piazzare altrove Antoine Griezmann (si parla sempre di un suo ritorno all’Atletico in cambio di Saul, ndr) data la permanenza di Messi e il suo non trovare spazio nell’undici titolare. E poi non vanno dimenticati i rapporti che intercorrono, ad oggi, tra Griezmann e gli altri calciatori del Barça”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“L’unico vantaggio di uno scambio con Dybala, sarebbero le cifre – ha sottolineato in conclusione Aguilar – lo juventino costa meno del francese (stipendio di 7 milioni quello di Dybala, di 18 quello di Griezmann, ndr). Detto questo, un calciatore come Dybala mi entusiasma e uno scambio con Griezmann lo chiuderei domani mattina“.