Calciomercato Juventus, trattativa avanzata | Accordo con l'Atalanta

La Juventus è vicina a una cessione in Serie A: la trattativa è in stato avanzato e il giocatore approderà all’Atalanta

La Juventus potrebbe a breve iniziare a cedere alcuni dei propri giocatori. In tempi di Covid-19 nessuno è incedibile e oltre al grande nome come Cristiano Ronaldo, anche uno come Gianluca Frabotta potrebbe andar via. Il terzino sinistro italiano ha fatto il tuo esordio la scorsa stagione e ha collezionato diverse presenze dal primo minuto, soprattutto nelle prime giornate di campionato. E’ uno dei giovani che Pirlo ha lanciato in Serie A.

Juventus, trattativa con l’Atalanta per Frabotta

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, la squadra che sta provando a chiudere per Frabotta è l’Atalanta. L’esterno sinistro piace molto al club allenato da Gasperini, con la trattativa che è in stato avanzato. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto: ci sarà un incontro la settimana prossima con la Juventus per confermare queste modalità e arrivare alla chiusura della trattativa. Frabotta nelle scorse settimane è stato anche nel mirino del Genoa.