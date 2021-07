Calciomercato Inter, colpo dal Napoli per il bis scudetto | Sorpresa Marotta

Marotta pensa a nuovi nomi per l’attacco dell’Inter, tra gli obiettivi di calciomercato ci sono Petagna del Napoli e Scamacca del Sassuolo

Alla ricerca di una prima punta da affiancare a Lukaku, Lautaro e Sanchez, l’Inter monitora anche il campionato nostrano. Marotta è al lavoro per regalare a Inzaghi un nuovo centravanti di peso e dalle buone prospettive. Così, riporta il ‘Corriere dello Sport’, una prima pista porta a Scamacca del Sassuolo, per il quale si potrebbe ragionare su un prestito con diritto di riscatto. La dirigenza interista potrebbe dunque sfruttare gli ottimi rapporti con i neroverdi per superare la concorrenza. Una seconda pista porta invece a Napoli.

Tra le idee per l’attacco dell’Inter, in effetti, ci sarebbe anche Andrea Petagna. Il roccioso attaccante, dal canto suo, ha ribadito la volontà di restare in azzurro. Marotta dovrà quindi decidere se affondare il colpo coi campani o virare su altri lidi.