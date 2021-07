Calciomercato Inter, rebus Brozovic | Vuole restare, ma rinnovo in stand-by

Marcelo Brozovic vuole restare all’Inter nella prossima stagione, ma il rinnovo è in stand-by: il rischio è perderlo a parametro zero nel 2022

I nerazzurri sono al lavoro per difendere lo scudetto nella prossima stagione e, per farsi trovare pronti, sarà importante anche il mercato. Le ‘mosse’ di Marotta non saranno solamente legate ad acquisti e cessioni, ma anche sul mantenimento dell’ossatura che ha portato alla vittoria del campionato nella scorsa stagione. Una delle questioni che sembra destare qualche preoccupazione in più all’Inter, in questo senso, è quella di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato andrà in scadenza di contratto il 31 giugno del 2022 e trovare un accordo al più presto è necessario per scongiurare un addio a parametro zero tra un anno. Le trattative per il prolungamento, però, sarebbero congelate al momento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, rinnovo in stand-by per Brozovic | ‘Pericolo’ Calhanoglu

Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Marcelo Brozovic avrebbe confermato all’Inter la volontà di rimanere per la prossima stagione. Una notizia positiva, che però non è accompagnata da una svolta nelle trattative per il rinnovo del contratto. A meno di un anno dalla scadenza, intanto, il fantasma di un addio a zero inizia a materializzarsi. Dopo aver colto l’occasione Calhanoglu a parametro zero, i nerazzurri non vorrebbero consegnare ad una diretta concorrente un giocatore come ‘Epic Brozo’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riportato da ‘calciomercatonews.com’, sarebbe la Juventus a guardare con attenzione alla situazione di Brozovic. Massimiliano Allegri, infatti, è un grande estimatore del croato e potrebbe tentare l’assalto qualora l’Inter e l’entourage del giocatore non dovessero riuscire a trovare al più presto un accordo per il prolungamento. Inoltre, diverse sono anche le squadre di Premier League che monitorano gli sviluppi della vicenda. La volontà di Brozovic sembra essere quella di proseguire in nerazzurro e, per questo, al momento quello del rinnovo sembra essere lo scenario più probabile. Dopo quanto successo con Donnarumma e Calhanoglu a Milano, però, nulla è da escludere con un contratto in scadenza.