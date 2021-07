Roberto Mancini torna sulle emozioni di Euro2020 e sulla vittoria dell’Italia: dai rigori alla festa a Roma non senza polemiche

Roberto Mancini si gode il successo ad Euro 2020. Il commissario tecnico dell'Italia torna in un'intervista a 'Sport1′ sulle emozioni dell'impresa continentale della Nazionale. Impossibile non pensare alla gioia dopo la lotteria dei rigori vinta contro l'Inghilterra: "Resterà nei libri di storia – le sue parole – complimenti ai miei giocatori. Essere campione d'Europa è una bella sensazione".

Così come quelle provate durante la festa a Roma il lunedì dopo il successo: "E' successo tutto molto velocemente, ho ripercorso tutto come in un film. Siamo stati accolte da tante persone per le strade: è stato bellissimo. Questo appartiene ai ragazzi, avevano ragione a volerlo fare. E' stato bello festeggiare, soprattutto per il popolo italiano".

Italia, Mancini spiega le lacrime: “La tensione è sparita”

Prima della festa ci sono state le emozioni del torneo: “Dopo l’ultimo rigore ero molto emozionato e sono uscite le lacrime. Abbiamo vissuto 50 giorni estenuanti e ricchi di emozioni: in quel momento la tensione è sparita e ho pianto”.

Un pensiero anche a chi ha mancato l’appuntamento con la storia, come Grifo lasciato a casa dal ct: “Ha un ruolo speciale in campo ed ha sempre fatto parte del gruppo ma ho dovuto fare delle scelte. Mi dispiace per lui come e per tutti i calciatori lasciati a casa”.