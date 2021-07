Inter, salta la tournée all’estero per i nerazzurri

Inter, i nerazzurri preoccupati dalle ultime evoluzioni della pandemia di coronavirus: verso il no alla tournée estera.

Inter che agli ordini di Simone Inzaghi si sta preparando in vista dell’avvio ufficiale della stagione, ma per i nerazzurri i piani sui prossimi impegni potrebbero cambiare. La squadra era infatti attesa negli Stati Uniti per una tournée, la Florida Cup con Arsenal, Everton e Milionarios.

Il club è però preoccupato dall’incidenza della variante Delta del coronavirus negli USA e per questo, stando al ‘Corriere dello Sport’, la società starebbe maturando la decisione di non far partire la squadra. La partenza sarebbe prevista giovedì, ma appare difficile che a questo punto si tenga fede all’impegno. Per l’Inter ci sarà, in merito, da pagare una forte penale.