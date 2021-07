Ai follower di Twitter, Calciomercato.it ha chiesto quale calciatore “vorreste rivedere in Serie A”. Quattro le opzioni, ecco la più votata

Lo ha vinto Mauro Icardi il sondaggio Twitter di Calciomercato.it. Il bomber argentino del Psg, tornato in orbita Juventus in questi ultimi giorni, è stato quello nettamente più votato dai nostri follower. E’ lui che la maggior parte di essi vorrebbe rivedere in Serie A, dove ‘Maurito’ ha già indossato le maglie di Sampdoria e Inter.

Segue Emerson Palmieri, fresco vincitore di Euro2020 con l’Italia di Mancini, terzo l’ex bianconero Pjanic in uscita dal Barcellona, quarto infine Arnautovic per il quale è da tempo in trattativa il Bologna.