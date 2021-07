Romagnoli verso l’addio al Milan col quale è in scadenza di contratto a giugno 2022. In Spagna e non solo rilanciano la pista che porta al Barcellona

Sembra davvero giunta al capolinea l’avventura al Milan di Alessio Romagnoli. Da capitano a riserva di Tomori, il passo è stato quasi breve per il centrale di Anzio. Si parla di un suo possibile addio fra un anno, quindi a zero visto che il suo contratto scade a giugno 2022, ma a quanto pare Mino Raiola è al lavoro per trasferirglo già in questa sessione di calciomercato. Dalla Spagna rilanciano la pista Barcellona, pista confermata da Rudy Galetti.

“Romagnoli è stato proposto al Barcellona“, scrive Galetti prima di aggiungere che il club blaugrana può mettere sul piatto delle contropartite e quindi uno scambio. “Tra le opzioni Coutinho, Umtiti e Pjanic“. Clamorosi ma anche prevedibili i nomi dell’ex Inter e dell’ex Juventus, due che come Umtiti sono sulla lista cessioni dei blaugrana. Per Pjanic non solo possibile ritorno nella Torino bianconera, ma anche Inter visto il possibile incontro tra la dirigenza nerazzurra e il suo agente Fali Ramadani.