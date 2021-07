Il Milan prepara la prossima annata che sarà quella del ritorno in Champions: occhi puntati sempre sulla situazione contrattuale di Kessie

Il nuovo Milan di Stefano Pioli inizia a prendere forma tra entrate ed uscite piuttosto importanti che stanno già mutando la struttura della squadra, che tra un paio di mesi tornerà anche a calcare i campi di Champions League. Tra gli obiettivi principali dell’estate rossonera c’è però ancora il rinnovo contrattuale di Franck Kessie, in scadenza a giugno 2022. L’obiettivo di Maldini e soci è quindi blindare il mediano ivoriano, scongiurando così sul nascere eventuali cattive sorprese come nei recenti casi Calhanoglu e Donnarumma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, sprint per il rinnovo di Kessie: si entra nel vivo

Tomori, Maignan, Tonali, Giroud, Ballo-Touré e Brahim Diaz rappresentano praticamente le operazioni chiuse dal Milan che ora punta tutto sul prolungamento contrattuale di Kessie, perno inamovibile nelle gerarchie di Stefano Pioli che spera di averlo a Milanello ancora per molto tempo. A tal proposito, come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in settimana è previsto un nuovo contatto con Atangana, agente dello stesso calciatore. L’offerta al rialzo del club non ha infatti smosso ancora del tutto le acque, e Maldini ha intenzione di fare chiarezza sulla questione. Il Milan prova quindi lo sprint, in quanto vuol provare a chiudere la pratica prima dell’inizio del campionato per non portarla per le lunghe.