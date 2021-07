Calciomercato Milan, nuovo innesto in attacco | Kaio Jorge dice sì

Il mercato del Milan in attacco non si fermerà con Giroud: i rossoneri vogliono consegnare a Pioli un altro colpo e Kaio Jorge dice sì

I rossoneri sono attivissimi sul mercato e stanno confezionando una rosa pronta a competere per lo scudetto. Il grande lavoro di Maldini e Massara non si ferma solamente ai titolari, ma mira a rinforzare in maniera significativa le cosiddette rotazioni a disposizione di Stefano Pioli. Se l’anno scorso i tanti infortuni di Ibrahimovic avevano lasciato un vuoto in attacco, nella prossima stagione il tecnico emiliano potrà contare su un profilo internazionale come Olivier Giroud. Le manovre del Milan in attacco, però, non sembrano essere ancora finite. Nel mirino del ‘Diavolo’ sarebbe finito uno dei giovani prospetti più allettanti del panorama sudamericano ed i rossoneri avrebbero già ottenuto il gradimento del giocatore e del suo entourage. Maldini prepara lo strappo decisivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube



Calciomercato Milan, colpo Kaio Jorge | Accordo con l’entourage

Come vi abbiamo raccontato da diverse settimane su Calciomercato.it, tra gli obiettivi del Milan in attacco c’è Kaio Jorge: la stellina del Santos classe 2002 che andrà in scadenza di contratto il 31 dicembre. Proprio per le condizioni contrattuali così precarie il club brasiliano non può chiedere cifre astronomiche per quello che è il miglior prodotto del proprio vivaio e i rossoneri possono mettere a segno un colpo low-cost e di grande prospettiva. Maldini e Massara non sono gli unici dirigenti italiani ad essere interessati: anche la Juventus continua a monitorare Kaio Jorge.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, però, il Milan avrebbe ottenuto il gradimento del giocatore e del suo entourage. I rossoneri avrebbero ormai un’intesa di massima con il brasiliano ed il suo agente Bertolucci. Una condizione che permetterebbe a Maldini di battere la concorrenza: ora, però, bisogna trovare un accordo con il Santos. I brasiliani vorrebbero 10 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dal Milan, che però sembra essere entrato nell’ordine di idee di sborsare un indennizzo nei confronti del Santos. Il futuro di Kaio Jorge, quindi, sembra prevedere sempre di più uno sbarco in Serie A.