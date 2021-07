Calciomercato Milan, si sblocca improvvisamente la trattativa per il trequartista: arriva il via libera, altro colpaccio vicino per i rossoneri.

Il Milan insiste sul mercato ed è determinato a mettere a segno altri colpi. Giorni caldissimi per i rossoneri, che hanno accolto in rapida successione Giroud, Ballo-Tourè e Brahim Diaz. Il lavoro di Maldini e Massara però non è ancora concluso. Serve un trequartista di spessore, per completare i discorsi perlomeno per quanto riguarda il reparto offensivo. Milan particolarmente attivo su Vlasic come raccontato da Calciomercato.it, ma il croato non è l’unico fronte su cui i rossoneri si stanno muovendo. Anzi, dalla Spagna arrivano notizie piuttosto interessanti su una pista che riprende vigore.

Calciomercato Milan, l’Everton mette in lista di sbarco James Rodriguez

Secondo le informazioni riportate da ‘todofichajes.com’, infatti, i contatti proseguono anche per James Rodriguez e l’Everton, sotto input del tecnico Rafa Benitez, avrebbe dato il benestare alla cessione del colombiano. A questo punto, andrebbe trovato l’accordo economico tra i rossoneri e i ‘Toffees’, che potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già dato il suo assenso e l’affare potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.