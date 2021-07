La Juventus, in attesa di piazzare il grande colpo, chiude un’operazione in entrata: giovedì sarà in Italia per la firma

La Juventus, in attesa del colpo importante, chiude un’operazione in entrata. I bianconeri – come riferisce il giornalista norvegese Andreas Korssund – hanno definito l’acquisto di Elias Solberg. Si tratta di un esterno offensivo di 17 anni, attualmente in forza all’Ullensaker/Kisa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il giovane talento norvegese è da tempo nel mirino della Juventus che ha impostato l’affare già nella scorsa primavera. Ora l’accelerata che potrebbe portare il calciatore a sbarcare a Torino già giovedì per firmare il contratto con la società piemontese. Secondo la stessa fonte, Solberg dovrebbe svolgere già lunedì il suo primo allenamento da calciatore della Juventus. Per un giovane che se ne va, come raccontato da Calciomercato.it, un altro pronto a sbarcare in Italia ed iniziare la sua avventura in bianconero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, ecco Solberg: caratteristiche tecniche

Classe 2004, già nel giro della prima squadra, Solberg è un giovane talento norvegese che fa parte anche delle rappresentative giovanili del paese nordico. Capace di giocare anche da centrocampista, l’interesse della Juventus risale al mese di marzo. Ora lo sprint e lo sbarco in Italia atteso nei prossimi giorni.