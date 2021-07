Dal futuro di Ronaldo a quello di Icardi passando per uno scambio a centrocampo: si infiamma l’asse tra Juventus e Paris Saint Germain

Il mercato della Juventus ruota in larga parte sempre intorno al nome di Cristiano Ronaldo, autentico accentratore anche al di fuori del terreno di gioco. Il contratto del fenomeno portoghese scadrà a giugno 2022 e percepirà per l’ultima annata in bianconero ancora un ingaggio da circa 31 milioni di euro, che pesano come un macigno sulle casse del club di Agnelli. In caso di permanenza a Torino, nelle scorse settimane, si era anche paventata l’ipotesi di sedersi al tavolo delle trattative per un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023, con evidente spalmatura dell’ingaggio. Allo stesso modo non vanno escluse a priori le voci relative al Paris Saint Germain, nell’ambito in particolare di eventuali discorsi che potrebbero anche coinvolgere Mauro Icardi, in uscita dal club transalpino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo vicino al PSG!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Icardi | Tutti gli incastri col PSG per CR7

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, asse aperto col PSG: da Arthur a Paredes e Icardi

Mentre la Juventus attende quindi di fare chiarezza sul destino di Cristiano Ronaldo, diviso tra PSG con eventuale scambio con Icardi sempre gradito ad Allegri, e permanenza in bianconero, la società potrebbe anche allacciare i rapporti col club parigino per altre piste di mercato. Nell’ambito dei possibili discorsi per CR7 e l’attaccante argentino, è tornato di moda anche un vecchio obiettivo della società di Agnelli: Leandro Paredes. Potrebbe infatti prendere anche corpo uno scambio tra la stessa Juventus e i parigini con il regista argentino e Arthur sul piatto, escludendo di fatto il Barcellona che non avrebbe così modo di piazzare l’ex juventino Pjanic.

Affare che regalerebbe un centrocampista con caratteristiche differenti, alla luce anche dei problemi fisici di Arthur che si è recentemente operato, dovendo così stare fermo ai box per diverso tempo. Paredes dal canto suo offrirebbe invece quantità e qualità alla causa dopo aver peraltro anche vinto l’ultima Copa America al fianco di Leo Messi. La valutazione si aggira sui 25/30 milioni di euro.