Calciomercato Juventus: "Ronaldo mi ha chiesto di andare là"

Arrivano le parola del centrocampista del Siviglia Ivan Rakitic che svela la chiamata di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo condiziona il calciomercato della Juventus. Non solo per quanto riguarda la sua permanenza o il suo addio, ma anche per gli acquisti dei bianconeri. Nello specifico, nel mirino della dirigenza c’è almeno un centrocampista -il nome più in voga è Locatelli- ed è stato svelato un retroscena riguardo proprio il mercato della Juve, con CR7 che si è mosso in prima persona per Ivan Rakitic, che attualmente si trova al Siviglia. Ma ai tempi del Barcellona è stato vicino a vestire la maglia bianconera.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Calciomercato Inter, agente Satriano: “Molte opzione per lui”

Juventus, retroscena su Ronaldo e Rakitic

Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ’24sata’: “Ronaldo mi ha chiamato personalmente per andare alla Juventus. Anche il club mi ha fatto sapere che mi voleva bene, ma per loro costavo troppo. Il Barcellona ha chiesto 50 milioni per me”. Tutto ciò nell’estate 2019: un peccato per i blaugrana, visto che il croato è ritornato in Andalusia per 1,5 milioni di euro solo l’anno dopo. Con Ronaldo che sperava in un colpo che avrebbe fatto comodo ai bianconeri.