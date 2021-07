La Juventus cerca occasioni per puntellare i reparti, in assenza ancora di cessioni importanti o secondarie che liberino degli slot

È una settimana di decisioni importanti per la Juventus, che in realtà resta legata al futuro di Cristiano Ronaldo ma forse soprattutto alle cessioni minori che ancora non si concretizzano. Di rientro dai prestiti i bianconeri hanno diverse pedine da piazzare, insieme agli esuberi rappresentano una spada di Damocle che Cherubini dovrà togliersi il prima possibile. I vari Frabotta, Perin (?), Pellegrini, De Sciglio, Rugani, Pjaca. Tutti giocatori che avrebbero pure mercato, ma a mancare sono e risorse. Anche Demiral è un nome che alla Juve farebbe comodo cedere per fare un po’ di cassa, ma i 35-40 milioni chiesti sono al momento una chimera.

Calciomercato Juventus, Milenkovic in saldo: no al rinnovo, può arrivare a 15 milioni

Dare l’addio al turco e magari cedere ancora Rugani liberebbe uno slot in difesa, anche a livello economico. Che potrebbe riempire in maniera perfetta Nikola Milenkovic, giocatore serbo in scadenza 2022 con la Fiorentina che sembrava a un passo dall’addio. Poi addirittura la situazione si è capovolta con la possibile permanenza in viola, anche se il giocatore sta rifiutando ogni proposta di rinnovo. Magari una manovra per stanare le pretendenti, ma per non perderlo a zero Commisso e Barone dovrebbero essere pronti a trattare.

I 30 milioni, poi 25-27, iniziali sono un miraggio: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, alla fine il prezzo per Milenkovic potrebbe essere addirittura di 15 milioni di euro. Praticamente la metà. Per la Juve, una volta ceduti gli esuberi, sarebbe un’occasione imperdibile che sistemerebbe definitivamente la difesa di Allegri. Che avrebbe un pacchetto di centrali da invidiare con Bonucci, Chiellini e de Ligt. Milenkovic piaceva anche all’Inter e al Milan, ma con i giusti incastri potrebbe essere la Juventus la squadra più interessata al giocatore.