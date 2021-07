Luca Bianchin de ‘La Gazzetta dello Sport’ – intervenuto a CMIT TV – ha parlato del centrocampo della Juventus. Non solo Locatelli, ecco il punto del giornalista

Intervenuto a CMIT TV, Luca Bianchin, de ‘La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul centrocampo della Juventus. Impossibile non partire da Manuel Locatelli, primo obiettivo dei bianconeri: “La Juve è il percorso di Locatelli – ammette il giornalista -. Bonucci e Chiellini l’hanno convinto durante l’Europeo, ma lui vuole andare lì da tempo. Il Sassuolo ha pensato seriamente all’offerto dall’Arsenal, ma penso ci si possa trovare a metà strada con la Juventus. Io penso che si possa chiudere, che Allegri possa avere Locatelli al centro del suo gioco nella prossima stagione”.

Altre idee per il centrocampo – “Aouar? E’ un giocatore diverso, a me piace tantissimo – prosegue Bianchin – Allegri, però, vuole un centrocampista più fisico, difensivo. Cerca un giocatore alla van Bommel. Piuttosto occhio a Pjanic, che non è di attualità, ma ad agosto potrebbe entrare al centro di qualche discorso. E’ una questione aperta. Credo abbiano chiamato in tanti per lui: non è così semplice, deve anche capire se riesce ad avere una buonuscita dal Barcellona. E’ la classica occasione di rilancio”.