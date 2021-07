Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Cristiano Ronaldo. Ancora incerto il futuro del portoghese, in scadenza a giugno 2022

Riecco Cristiano Ronaldo al centro dei rumors del calciomercato Juventus. Resta incerto il futuro del fuoriclasse portoghese, che Allegri e il club bianconero lascerebbe tranquillamente andar via per una questione tattica ma soprattutto economica considerato il suo ingaggio lordo vicino ai 60 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, non solo Ronaldo-Icardi | Nuovo scambio tra Juventus e PSG

Sul futuro di Ronaldo cresce però il partito del ‘resta’: “Non sarà più trasferibile appena varcherà i cancelli della Continassa – ha detto Romeo Agresti di ‘goal.com’ nella diretta Twitch di ‘juventibus’ – Entro sette giorni (il 26 luglio è previsto l’arrivo in ritiro di CRT) sapremo tutto“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per Agresti, quindi, Ronaldo rimarrà a Torino anche se ha provato a traslocare altrove: “Lui si è mosso, ma non ha trovato terreno fertile. Gl unici contatti, seppur timidi, ci sono stati col Psg (si parla sempre di un possibile scambio con Icardi, ndr). I francesi, tuttavia, non possono andare all’attacco perché davanti sono al completo”.