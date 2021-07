Calciomercato Juventus, non solo Icardi | Tutti gli incastri col PSG per CR7

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere in Francia: Icardi non è l’unico incastro possibile tra Juventus e PSG

Sono giornate molto elettriche a Torino. Non solo perché alla Continassa è ufficialmente iniziata la seconda avventura di Massimiliano Allegri, ma perché il futuro di Cristiano Ronaldo verrà deciso in queste ore. Il portoghese, al momento, si trova ancora in vacanza e dovrebbe raggiungere il resto della squadra il 26 luglio. Per quel giorno, poi, il cinque volte Pallone d’Oro dovrebbe aver preso una decisione definitiva riguardo alla prossima stagione. Lasciare i bianconeri in estate non sarà semplice e l’unica alternativa valida, che in questi giorni sta prendendo ancora più forza, sembra essere il PSG. Per far sbarcare CR7 sotto la Tour Eiffel, infine, uno scambio con Mauro Icardi non è l’unico incastro possibile. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, CR7 pensa al PSG | Icardi, Paredes e le altre soluzioni

La storia di Cristiano Ronaldo impone, a tutti coloro che ne raccontano gesta e decisioni, di seguire record e successi. Gli equilibri del calcio europeo negli ultimi anni, e ancora di più in questa finestra di mercato, si stanno spostando verso la Francia e più precisamente verso il PSG. I parigini stanno costruendo un vero e proprio ‘Dream Team’, con l’obiettivo di vincere la Champions League nel più breve tempo possibile. Uno scenario che piace molto a CR7: il lusitano vorrebbe ritornare a sollevare la Coppa dalle grandi orecchie per poi vincere ancora il Pallone d’Oro. Come raccontato su queste pagine, in caso di addio di Mbappé in direzione Real Madrid il trasferimento di Ronaldo a Parigi prenderebbe molta forza.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus, subito Gabriel Jesus: le ultime

La Juventus, però, non è disposta a cedere il portoghese senza ricevere un indennizzo e così i parigini potrebbero mettere in piedi un’operazione di scambio. Il primo, e sicuramente più autorevole, nome da monitorare è quello di Mauro Icardi: l’attaccante argentino ritroverebbe volentieri i campi di Serie A e gode della stima di Massimiliano Allegri. Oltre all’ex Inter, i bianconeri potrebbero essere ingolositi da altri nomi presenti all’interno della super rosa di Pochettino. Primo fra tutti Leandro Paredes, fresco vincitore della Copa America con l’Argentina e profilo di caratura internazionale per il centrocampo. Attenzione anche a due jolly offensivi come Angel Di Maria e Julian Draxler, da sempre graditi alla Juventus. Molto più complicata, infine, sembra essere la pista che porta a Marco Verratti: più una suggestione che una vera possibilità di mercato.