Calciomercato, assalto per Barella | Offerto lo scambio all'Inter

I gioielli in vetrina dell’Inter fanno gola ai top club europei: uno di questi è Barella, per il quale in Premier farebbero follie

Per alcuni calciatori dell’Inter è stata una stagione più che straordinaria. Non solo la vittoria dello scudetto, ma anche di Euro 2020. E’ il caso di Alessandro Bastoni, ma soprattutto di Nicolò Barella, che ha fatto parte di un grande centrocampo con Jorginho e Verratti. Le sue prestazioni nell’ultimo anno non sono passate inosservate agli occhi dei top club europei. Come per esempio le big spagnole, ma soprattutto il Manchester United in Premier League, che porterebbe avanti la trattativa attraverso uno scambio.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Calciomercato, Sacha Tavolieri: “Milan su un talento del Genk”



Inter, lo United vuole Barella: pronto lo scambio

Secondo quanto riferito da ‘Interlive.it‘, il Manchester United avrebbe in mente di proporre all’Inter uno scambio per Alex Telles più un ricco conguaglio economico, ovvero di circa 48 milioni di euro. Il terzino ex Porto ha una valutazione di circa 20 milioni e ha già giocato in passato coi nerazzurri, che cercano un terzino sinistro di spinta. Telles piace anche alla Roma e in linea generale l’Inter non vorrebbe privarsi di Barella. A meno che non venga avanzata una proposta fuori mercato come fatto per Hakimi.