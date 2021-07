Calciomercato Inter, sorpresa Marotta | Contatti avviati e sgarbo alla Juve

L’Inter ha da tempo avviato contatti col Sassuolo per Locatelli, obiettivo di calciomercato della Juventus che piace molto anche a Marotta

Non solo la Juventus su Manuel Locatelli. In attesa del nuovo incontro tra i bianconeri e il Sassuolo per chiudere l’affare, spuntano alcuni retroscena che riguardano anche l’Inter. Da tempo, riporta il ‘Corriere dello Sport’, Marotta sarebbe entrato in contatto con Carnevali per capire la situazione del centrocampista e le condizioni alle quali si sta trattando coi torinesi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo vicino al PSG!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Inter alla finestra per Locatelli: Marotta contatta il Sassuolo

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | De Zerbi: “Locatelli deve fare la sua strada. Shakhtar? Vi spiego perché”

Se non avesse le mani legate per i problemi economici dell’Inter, riporta il quotidiano, ad oggi il dirigente nerazzurro avrebbe già superato Cherubini nella corsa per Locatelli. Sarebbero proprio le difficoltà economiche dei milanesi, infatti, a impedire lo sgarbo di mercato agli storici rivali.

Ad oggi, concludendo, le distanze tra la Juve e il Sassuolo per il centrocampista riguardano per lo più la formula dell’accordo: la proposta è di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions; i neroverdi ragionano invece sul prestito con obbligo di riscatto.