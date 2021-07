Calciomercato Inter, nel mirino Dest del Barcellona per il post Hakimi

Continua la caccia dell’Inter al post Hakimi, ceduto al Paris Saint-Germain: tra i tanti nomi, spunta anche quello di Dest

Nahitan Nandez ed Hector Bellerin sono, allo statO attuale, i nomi più caldi che si fanno in casa Inter per sostituire Achraf Hakimi, passato al Paris Saint-Germain. Un sacrificio necessario, quello dell’esterno marocchino, viste le grandi difficoltà economiche del club nerazzurro, ma non solo. Per l’uruguaiano del Cagliari, la trattativa non sarà di semplice e breve soluzione, mentre con lo spagnolo pare esserci già un accordo di massima, manca quello con l’Arsenal. Dalla Spagna, però, questa mattina è spuntato un terzo, e interessante, nome che potrebbe fare proprio al caso della società di Suning.

Calciomercato Inter, Dest nel mirino: la formula

Arrivato nella scorsa stagione dall’Ajax per 21 milioni di euro più 5 milioni di bonus, Sergino Dest non è riuscito ad imporsi al Barcellona. L’allenatore Ronald Koeman gli ha preferito spesso Sergi Roberto, quando quest’ultimo non è stato fermato dagli infortuni. E il 20enne Nazionale americano, con passaporto olandese, secondo ‘Sport’ è stato inserito nella lista dei cedibili, con Miralem Pjanic, il cui agente è in arrivo a Milano, Samuel Umtiti e Clement Lenglet. L’Inter, secondo il quotidiano sportivo spagnolo, sarebbe interessata a Dest, ma solo ad una condizione: prestito con diritto di riscatto. E questa strada sembra essere aperta. Marotta e Ausilio al lavoro per regalare a Simone Inzaghi il sostituto di Hakimi.