La Juventus si trova tra le pretendenti di un calciatore che Pep Guardiola è pronto a cedere con lo sconto: non mancano le rivali

Un attaccante per la Juventus, magari un’occasione da sfruttare. I bianconeri cercano un bomber per la stagione 2021/2022 anche se il profilo dipenderà da quel che accadrà con Ronaldo. Ogni giorno che passa la permanenza del portoghese diventa la soluzione più probabile, anche perché vere pretendenti per CR7 non ce ne sono. Potrebbe diventarlo il Psg nel caso in cui il Real Madrid faccia centro con l’assalto a Mbappe, ma al momento tale ipotesi resta lontana.

Come lontana è la permanenza di Sterling al Manchester City. Pep Guardiola avrebbe deciso di puntare su altri profili e ha messo gli occhi da tempo su Kane e Grealish: un doppio colpo che avrebbe un costo intorno ai duecento milioni di euro. Ecco perché i ‘Citizens’ hanno bisogno di ricavare sogni dalle cessioni e l’esterno inglese è uno degli indiziati. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, 70 milioni per Sterling: Atletico in pole

Secondo quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, il Manchester City sarebbe pronto a cedere Sterling per settanta milioni di euro, cifra più bassa rispetto alla sua clausola da 90 milioni. Una opportunità che sta ingolosendo l’Atletico Madrid, attualmente in pole per l’acquisto del finalista ad Euro 2020. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I ‘colchoneros’ sono davanti a tutti nella caccia a Sterling che comprende anche Juventus, Real Madrid e Psg. Questi tre club legano però l’assalto all’inglese ad altre operazione ed allora Simeone può piazzare lo sprint vincente.