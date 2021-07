Calciomercato, Donnarumma alla Juventus | Spunta il retroscena

Spunta il retroscena di calciomercato di Ravanelli sul mancato approdo di Donnarumma alla Juventus

Gigio Donnarumma è un rimpianto per la Juventus. Questa estate, così come circa dieci anni fa, i bianconeri non hanno affondato il colpo per il Campione d’Europa, ora approdato dal Milan al PSG. A rivelare un retroscena su quanto accaduto nel 2011-2012 è stato Fabrizio Ravanelli, allora allenatore delle giovanili juventine, con le quali Gigio fece un provino: “E come faccio a dimenticarmelo! Era mostruoso già all’epoca. Aveva il fisico di adesso, però in un ragazzino di 12 anni – spiega a ‘Tuttosport’ – Ho il ricordo di un ragazzino potente, esplosivo, impressionante: parava tutto. Lasciava tutti a bocca aperta, Gigio. Era un ragazzo differente dagli altri”.

Ravanelli ha proseguito la sua analisi: “Già all’epoca comunicai al responsabile dei portieri che questo ragazzo andava preso subito perché sarebbe diventato un top assoluto. Il rimpianto è soprattutto quello di dieci anni fa, con un piccolo investimento si sarebbe potuto anticipare il Milan”.