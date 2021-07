Il Tottenham è vicinissimo all’acquisto di un calciatore dell’Atalanta: affare in chiusura per Fabio Paratici, i dettagli

Formalizzato l’acquisto di Musso dall’Udinese, l’Atalanta sta per perfezionare un’uscita. Il nome è quello di Pierluigi Gollini, estremo difensore che sarebbe chiuso dall’arrivo del portiere argentino. Il 26enne è vicinissimo al trasferimento al Tottenham. Fabio Paratici sta lavorando al suo approdo a Londra con gli ‘Spurs’ che lo potrebbero acquistare per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Affare in dirittura d’arrivo con Gollini che presto potrebbe dire addio all’Atalanta e trasferirsi alla corte di Nuno Espirito Santo per iniziare una nuova avventura in Premier League. Un calcio, quello inglese, che il portiere di Bologna ha già assaporato con la maglia dell’Aston Villa, disputando 20 partite in Championship.