Olimpiadi Tokyo, tegola Berrettini: out per infortunio

Olimpiadi Tokyo, purtroppo non ci sarà nel torneo di tennis Matteo Berrettini: l’azzurro messo fuori causa da un infortunio.

Brutta notizia per la spedizione italiana in partenza per Tokyo. Alle Olimpiadi, non ci sarà, tra gli azzurri del tennis, Matteo Berrettini. Il numero 8 della classifica ATP, reduce dalla finale persa a Wimbledon contro Djokovic e dunque con concrete ambizioni di medaglia, non potrà partecipare per colpa di un infortunio.

La risonanza magnetica cui si è sottoposto il romano ha evidenziato un risentimento muscolare alla gamba sinistra, accusato proprio durante il torneo di Wimbledon. Grande delusione per lui, che su Instagram ha scritto: “Sono devastato all’idea di non poter rappresentare l’Italia alle Olimpiadi. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti azzurri”.