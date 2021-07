Elsed Hysaj protagonista sui social in negativo dal ritiro della Lazio ad Auronzo: il terzino canta ‘Bella Ciao’ e fa infuriare i tifosi

Battesimo ‘social’ da dimenticare per Elseid Hysaj in biancoceleste. Il terzino, preso dalla Lazio a parametro zero dal Napoli, è stato il primo volto nuovo ad iniziare il ritiro di Auronzo di Cadore. Una presenza importante in campo e tanta abnegazione per l’ albanese, che si è preso anche l onere di dare consigli ai compagni sui metodi del nuovo tecnico, Maurizio Sarri.

Hysaj, protagonista anche ieri nella prima amichevole estiva contro la Top 11 Radio Club, è stato coinvolto nel consueto rito di iniziazione. La squadra, dopo la partita, si è ritrovata a cena in un ristorante del luogo: i giocatori, come da consuetudine, hanno lasciato la scena ai nuovi acquisti, facendoli esibire in una prova canora.

Elseid Hysaj ha scelto di cantare ‘Bella Ciao’, concludendo il ritornello con una frase di incitamento: “Quest’anno vinciamo!”. Il video, postato sui social da Luis Alberto, è poi stato rimosso da siti e social, teatro di commenti e proteste da parte di alcuni tifosi nei confronti del terzino per la scelta musicale. Questione politica? Non per Hysaj che ha scelto “Bella Ciao” perché colonna sonora della serie “La Casa di Carta”. Intento, durante l’allenamento odierno non si è registrato nessun fischio per Hysaj. Sintomo che il caso è già rientrato.