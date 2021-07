La Roma accelera per Vina del Palmeiras. Ecco l’offerta del club giallorosso formulata ai brasiliani. C’è l’intenzione di chiudere il prima possibile

Continua la caccia al sostituto di Leonardo Spinazzola. La Roma è chiamata ad acquistare un nuovo esterno mancino, che possa prendere il posto del calciatore infortunato, che ne avrà per diversi mesi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! In questi giorni sono davvero parecchi i nomi accostati al club giallorosso: si è passati da Dimarco dell’Inter a Telles del Manchester United. L’ultima idea, che sembra prendere sempre consistenza, porta a Matias Vina.

Il calciatore, in passato accostato al Milan, è in cima alla lista di Tiago Pinto: il ds della Roma – secondo quanto riportato dal Corrieredellosport.it – avrebbe presentato un’offerta da 10 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita per convincere il Palmeiras a cederlo. La trattativa è entrata dunque nel vivo e potrebbe avere un’accelerata a breve. L’offerta non sarebbe stata ancora accettata, anche perché i brasiliani vorrebbero 18 milioni. Per quanto riguarda il calciatore, invece, sul piatto un quadriennale da circa 1,2 milioni a stagione più bonus.