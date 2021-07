Calciomercato Milan, svolta improvvisa | Doppio rifiuto

Calciomercato Milan, arriva la svolta per i rossoneri per un possibile nuovo acquisto: il doppio rifiuto spalanca le porte per il colpo.

E’ un Milan a dir poco scatenato sul mercato. All’arrivo di Giroud in questo weekend ha fatto seguito quello di Ballo-Tourè, insieme al graditissimo ritorno di Brahim Diaz. E non è ancora finita qui. I rossoneri vanno a caccia di altri rinforzi per farsi trovare pronti al via di una stagione che dovrà vederli protagonisti nuovamente in campionato, oltre che attesi alla ribalta della Champions League a otto anni di distanza dall’ultima volta.

Calciomercato Milan, Vlasic vuole la Serie A

Calciomercato.it vi ha raccontato del forcing milanista su Vlasic, diventato obiettivo principale sulla trequarti per supplire all’addio di Calhanoglu. Ora, arrivano notizie particolarmente interessanti dalla Russia. Il giornalista Danny Armstrong, corrispondente per il canale ‘Russia Today’, riferisce su Twitter che il giocatore ha rifiutato la proposta pervenuta dal Brentford. Nei suoi pensieri c’è la Serie A e non un ritorno in Premier League. Anche il Cska Mosca, comunque, ha respinto l’assalto dei britannici, ritenendo insufficiente l’offerta di 15 milioni di euro, anche inferiore alla cifra pagata per acquistarlo dall’Everton. Un doppio assist certo molto gradito in casa del ‘Diavolo’.