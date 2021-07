La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo e accontentare Massimiliano Allegri: svolta in Bundesliga, via con lo sconto

La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo. Al netto dell’incertezza riguardo al futuro di Cristiano Ronaldo, è questo il primo pensiero dei bianconeri in sede di calciomercato. Il desiderio più grande di Massimiliano Allegri, come noto, porta il nome e cognome di Manuel Locatelli. L’affare, però, è in salita, con i neroverdi che chiedono ben 40 milioni di euro cash – quindi senza contropartite tecniche – per il loro gioiello. La ‘Vecchia Signora’, inoltre, deve fare molta attenzione alla forte concorrenza dell’Arsenal – che ha già un accordo economico con gli emiliani -, anche se il giocatore ha dato priorità assoluta alla Juve. La società piemontese sta cercando di trovare la formula giusta per arrivare alla tanto ambita fumata bianca e, nel frattempo, continua a guardarsi attorno.

In particolare, tra i tanti nomi accostati per la mediana c’è anche quello di Corentin Tolisso. Il francese, che nella scorsa stagione ha totalizzato solo 16 presenze in Bundesliga con 1 gol, non rientra più nei piani del Bayern Monaco. Vittima di diversi infortuni nelle ultime stagioni, il classe ’94 si appresta a dire addio ai tedeschi per tentare una nuova avventura altrove. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, mossa a sorpresa di Pogba | Gran rifiuto e Allegri sorride

Calciomercato Juventus, Tolisso in vendita: prezzo ridotto

Il Bayern ‘scarica’ Tolisso. Questa la decisione dei bavaresi, che sarebbero disposti – stando a quanto riferisce l”Equipe’ – a privarsi del calciatore per la modica somma di 20 milioni di euro. Questo pur di non liberarsene a parametro la prossima estate, con il contratto del francese in scadenza a giugno 2022.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, annuncio su Vlahovic | La frecciata sul rinnovo

L’ex Lione, che piace anche al Napoli di Spalletti, era arrivato a Monaco di Baviera nel 2017 per una cifra di 40 milioni di euro. Per la Juventus la priorità resta Locatelli, ma non molla anche la pista Tolisso. Staremo a vedere.

Emanuele Tavano