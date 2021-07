Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Bomber da 120 milioni

Calciomercato Juventus, svolta sul futuro di Cristiano Ronaldo: arriva l’annuncio su una operazione da 120 milioni di euro per il bomber.

Continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese ha un ultimo anno di contratto in bianconero, di recente sono arrivati segnali positivi sulla sua permanenza anche se il finale deve ancora essere scritto. Rilanciata l’ipotesi di uno scambio tra Icardi e CR7 con il Psg, ma proprio dalla Francia sembra arrivare una svolta improvvisa in tal senso.

Calciomercato Juventus, Ronaldo resta: la mossa del Psg su Mbappé

Il giornalista Luca Momblano, in diretta sul canale Twitch di ‘Juventibus’, ha svelato la prossima mossa di Al-Khelaifi, il patron del Psg. Vale a dire, blindare Kylian Mbappé. Il numero uno del club francese avrebbe fatto sapere all’attaccante di non essere intenzionato a cederlo (c’è il Real Madrid che insiste da tempo), ma non solo. La proposta pervenuta al giocatore per il rinnovo di contratto è quella di un super quadriennale con un ingaggio tra i 25 e i 30 milioni a stagione, più ricchi bonus. Una mossa che indica chiaramente la volontà di proseguire insieme a Mbappé e, di conseguenza, l’abbandono della pista CR7, destinato a questo punto a restare a Torino.