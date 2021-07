L’Inter a caccia di rinforzi per lo scacchiere di Simone Inzaghi. Nandez e Bellerin nel mirino: le ultime sulle mosse del club nerazzurro

L’Inter in pressing per Nahitan Nandez, obiettivo per lo scacchiere di Simone Inzaghi vista anche la sua duttilità in campo. Venerdì si sono registrati i primi contatti tra le parti a Milano, mentre ieri a Cornaredo Marotta e Ausilio sono stati a colloquio con l’agente del gioiello del Cagliari, Pablo Bentancur, in occasione dell’amichevole contro il Lugano.Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il nazionale uruguaiano avrebbe dato il suo via libera al trasferimento in maglia nerazzurra, allontanando per il momento le sirene della Premier League. L’Inter però potrebbe acquisire il cartellino di Nandez solo in prestito con diritto di riscatto, escludendo l’obbligo. Formula al momento sempre respinta dal Cagliari e dal patron Giulini. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, pressing su Nandez: incontro Marotta-Giulini

In settimana sarebbe previsto un nuovo incontro tra il numero uno dei sardi e Marotta, probabilmente decisivo per un eventuale trasferimento del giocatore a Milano. Se Giulini aprisse all’offerta dell’Inter, il sodalizio campione d’Italia potrebbe continuare la caccia anche a Bellerin sulla destra, con lo spagnolo che ha da tempo dato il suo gradimento all’Inter.