Calciomercato Genoa, tutto confermato | Behrami rinnova: UFFICIALE

Arriva il rinnovo in casa Genoa per Valon Behrami: lo hanno reso noto i rossoblu sul sito ufficiale. Anticipazione confermata

Il Genoa è in ritiro a Neustifit, in Austria, dove svolgerà la prima parte di preparazione fino al 24 luglio. Come reso noto dal club rossoblu sul proprio sito, alcuni giocatori si aggregano alla squadra di Davide Ballardini. Come per esempio il neoacquisto Stefano Sabelli, ma anche Valon Behrami.

Il centrocampista svizzero ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto fino al 2022. Confermata dunque l’anticipazione del mese di aprile. Nell’ultima stagione, Behrami ha disputato 26 partite in Serie A, siglando anche un assist.