Tottenham, grana per Paratici: la decisione clamorosa di Kane

Al Tottenham situazione tesa per il futuro di Harry Kane: il bomber verso una decisione che mette in difficoltà Paratici.

L’avventura di Fabio Paratici al Tottenham sta iniziando decisamente in salita, perlomeno se si guarda al fronte Harry Kane. Il bomber britannico è in rotta con gli ‘Spurs’ ed era infatti stato accostato anche alla Juventus, ex squadra dell’attuale dirigente dei londinesi. Ora, si potrebbe essere giunti alla svolta finale.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sgarbo Paratici | Addio con lo scambio

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo il ‘Telegraph’, infatti, i compagni dell’attaccante sarebbero preoccupati: il giocatore starebbe maturando la decisione di non presentarsi in ritiro. Nei suoi pensieri c’è il Manchester City e non è un mistero, dalla mossa per forzare la mano potrebbe scaturire la frattura definitiva.