PSG, Hakimi positivo al Covid | L’ex Inter è in isolamento

PSG: il neo arrivato dall’Inter, Achraf Hakimi, è risultato positivo al Covid. Il marocchino è già in isolamento

Inizia in salita il percorso di inserimento di Hakimi al Paris Saint-Germain. Come riportato da ‘L’Equipe’, il laterale marocchino è risultato positivo al Covid dopo gli ultimi controlli. L’ex Inter è già in isolamento e sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico del club parigino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Si spiega così la sua assenza nella distinta ufficiale del PSG di Pochettino per l’amichevole di questa mattina contro lo Chambly.