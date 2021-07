Milan, ufficiale l’acquisto di Olivier Giroud: il centravanti francese arriva dal Chelsea a titolo definitivo

Dopo un lungo corteggiamento, è arrivata l'ufficialità. Sbarcato ieri a Linate, Olivier Giroud è il nuovo centravanti del Milan. L'attaccante, che va a rimpolpare la già ricca colonia francofona rossonera, ha firmato un contratto biennale con il club meneghino dopo avere sostenuto in mattinata le visite mediche. Ad ufficializzare l'acquisto è stata proprio la società di via Aldo Rossi, che ha acquistato il giocatore a titolo definitivo dal Chelsea. Giroud indosserà la maglia numero 9.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9”.