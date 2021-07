Lugano-Inter, Dalbert bersagliato sui social dai tifosi nerazzurri: il brasiliano protagonista in negativo dell’amichevole

Impegnata nella prima amichevole pre-stagionale, l'Inter ha chiuso il primo tempo in svantaggio in quel di Lugano, con il punteggio di 2-1 per gli svizzeri. Protagonista, in negativo, della prima frazione di gioco nella squadra di Inzaghi, il brasiliano Dalbert. Il giocatore ex Nizza è stato decisamente preso di mira dai tifosi nerazzurri, che non gli hanno risparmiato critiche sui social.

Il giocatore, ormai promesso al Cagliari, ha disputato una prova davvero negativa, suggellata da un grossolano errore in occasione del primo gol della squadra elvetica. E sui social c’è chi ha ironizzato chiedendo di sostituirlo prima che il Cagliari potesse cambiare idea.

Togliete Dalbert prima che Giulini cambi idea #LuganoInter — Jughead 🍥 (@citizenworld__) July 17, 2021

Meno male che Dalbert ha già firmato con il Cagliari … meno Male va.. — fede (@fefefeds) July 17, 2021

A #Dalbert voglio bene perché tatticamente fa un altro sport. Va ancora codificato ma è una roba in cui riesce a primeggiare. — Andrea Inter (@AndreaInterNews) July 17, 2021