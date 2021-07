Lugano-Inter 5-6 d.c.r., rimonta per Inzaghi | Radu decisivo ai rigori

Prima amichevole stagionale per l’Inter di Simone Inzaghi che ha affrontato questa sera il Lugano in un match non semplice e condizionato dalle assenze

Inizia dallo stadio Cornaredo di Lugano il percorso della pre-season della nuova Inter targata Simone Inzaghi, che ha affrontato questa sera i bianconeri padroni di casa per la primissima amichevole stagionale. Di fronte una compagine di prima divisione svizzera per una sfida che sin da subito non si annuncia semplicissima, alla luce anche delle molteplici assenze e dei primi carichi di lavoro.

Ad aprire le danze è Satriano con un palo prima dell’uno-due terribile del Lugano che si porta sul momentaneo 2-0 grazie a Lovric e Facchinetti poco dopo la mezz’ora. Una manciata di minuti e arriva la rete che accorcia le distanze di D’Ambrosio, mentre a rimettere le cose quanto meno in parità ci pensa proprio il giovane Satriano al 54′ con un controllo splendido prima di un gran tiro ad incrociare che fulmina il portiere di casa. La sfida si risolve però ai calci di rigore con la vittoria dell’Inter in virtù di due parate pesanti di Radu.

Lugano-Inter 5-6 d.c.r.: il tabellino

MARCATORI: 30′ Lovric (L), 35′ Facchinetti (L), 38′ D’Ambrosio (I), 54′ Satriano (I)

Rigori: Maric (L): gol; Dimarco (I): gol; Demba Ba (L): gol; Pinamonti (I): gol; Lovric (L): gol; Colidio (I): gol; Guidotti (L): parato; Gagliardini (I): parato; Covilo (L): parato; Ranocchia (I): gol!

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (97 Radu 61′); 33 D’Ambrosio (46 Zanotti 78′), 13 Ranocchia, 32 Dimarco; 36 Darmian (47 Carboni 89′), 5 Gagliardini, 18 Agoumé, 44 Nainggolan (41 Nunziatini,81′), 29 Dalbert (37 Skriniar 61′); 48 Satriano (48 Colidio 78′), 99 Pinamonti.

A disposizione: 21 Cordaz, 40 Fabbian, 42 Moretti, 43 Hoti, 45 Sottini.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LUGANO (3-5-1-1): 46 Baumann; 4 Hajrizi, 30 Daprelà (23 Srdic 89′), 3 Ziegler (5 Maric 78′); 16 Lavanchy, 20 Custodio (22 Guidotti 73′), 14 Sabbatini (6 Covilo 73′), 24 Lovric, 7 Facchinetti (11 Monzialo 78′); 10 Bottani (19 Ba 78′); 99 N. Muci (17 Abubakar-Ankrah 46′).

A disposizione: 8 Lungoyi, 12 Morosoli.

Allenatore: Abel Braga.

Ammoniti: Hajrizi (L)

Recupero: 1′ – 3′.