Dieci gol rifilati dalla Lazio alla selezione Top 11 Radio Club 103 in quel di Auronzo di Cadore: doppiette di Caicedo e Luis Alberto, grande gol di Lazzari

La Lazio batte 10-0 la formazione dilettantistica della Top 11 Radio Club del Cadore nella prima amichevole estiva ad Auronzo. Quattro gol nel primo tempo, sei nel secondo, e buone risposte per Maurizio Sarri dopo otto giorni di ritiro. A sbloccare il match – al quarto d’ora – è Felipe Anderson su calcio di rigore: poi lo stesso brasiliano serve a Raul Moro il pallone del raddoppio. I capitolini spingono con insistenza, ma non sono fortunati: doppio palo con Muriqi prima e Marusic dopo, poi Leiva – dal limite – cala il tris, anticipando il poker dell’attaccante kosovaro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Auronzo, Troise lascia il ritiro della Lazio

Nella ripresa mister Sarri cambia tutti gli interpreti, eccezion fatta per Strakosha e Raul Moro, usciti poi dopo un’ora di gioco. Grande impatto nel match per Lazzari, Caicedo e Luis Alberto: l’ex Spal realizza il gol della serata recuperando palla a centrocampo, accelerando fino al limite dell’area e scaricando poi il destro sotto l’incrocio. La presenza del ‘Mago’ si fa sentire in campo: la velocità della palla aumenta così come l’intensità delle giocate: il numero 10 sigla anche una doppietta, dimostrando voglia e concentrazione. Due gol anche per Caicedo, uno dei quali su calcio di rigore. La Lazio di Maurizio Sarri prende forma davanti all’entusiasmo di circa 600 tifosi accorsi per assistere al match.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il tabellino

LAZIO- TOP 11 RADIO CLUB 103 (TRC) 10-0

Marcatori: 15′ Felipe Anderson (rig.), 16′ Raul Moro, 38′ Leiva, 44′ Muriqi, 53′ Lazzari, 57′ Vavro, 64′ Caicedo (rig.), 72′ Luis Alberto, 88′ Caicedo, 90′ Luis Alberto

LAZIO (4-3-3): I tempo: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic (C), Leiva, Cataldi; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro.

II tempo: Strakosha (60′ Adamonis); Lazzari, Vavro, Patric, Fares; Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto; Shehu, Caicedo, Raul Moro (60′ Adekanye)

A disposizione: Reina, Alia, Adamonis, Patric, Kamenovic, Vavro, Lazzari, Durmisi, Fares, Akpa Akpro, Luis Alberto, Bertini, Escalante, Shehu, Jony, Caicedo, Adekanye.

Allenatore: Maurizio Sarri

TRC (4-4-2): Miot (46′ Zulian); Battaiola (60′ Nwoke), Bressan (73′ Paulin), Fontana (46′ Danza), Marcon; De Giacometti (60′ Ronzon), De Nardi (46′ Bettina), Lise (46′ De Silvestro), Scarton; De Mattia (C) (60′ Mazzoleni), Pedrini

A disposizione: Zulian, Danza, Nwoke, Paulin, De Silvestro, Ronzon, Mazzoleni, Marta Bettina, Peruz

Allenatore: Enrico Ben

ARBITRO: Anna Frazza (Sezione di Schio)

Assistenti: BOATO – MARCHESIN

Marco Barbaliscia