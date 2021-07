Il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha pubblicamente difeso Muriqi dopo alcune parole di scherno dei tifosi

Ottavo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio. La squadra biancoceleste si è ritrovata questa mattina al campo Zandegiacomo per la seduta. Dopo le prove tattiche in vista dell’amichevole contro la Top 11 Radio Club 103 – in programma questo pomeriggio alle 18:30 – i giocatori hanno chiuso la mattinata con una sessione di tiri dal limite dell area. Come avvenuto già nella giornata di ieri, quando a tirare era Vedat Muriqi, i tifosi sugli spalti si sono lasciati andare a parole di scherno.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La voce non è sfuggita a mister Sarri che si è diretto vicino ai tifosi e ha preso le difese del suo giocatore: “Se vi sento dire altre parole su Muriqi faccio vuotare”. Usa il dialetto toscano, ma il messaggio arriva forte e chiaro: tutti via dagli spalti se il fatto dovesse ripetersi. La tifoseria ha subito corretto il tiro, e ha applaudito il tecnico, pronto a proteggere la sua squadra da ogni elemento di distrazione.

Marco Barbaliscia