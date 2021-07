Torino, dopo il rientro dal prestito al Milan, Meite è pronto a cambiare aria: il franco-ivoriano vicinissimo al Benfica

L’indiscrezione giunge dal Portogallo. Dopo la mancata conferma da parte del Milan, che lo aveva acquistato in prestito con diritto di riscatto lo scorso gennaio, Soualiho Meite è tornato al Torino, ma solo temporaneamente. Il centrocampista francese di origini ivoriane è infatti pronto a lasciare il capoluogo piemontese per volare però all’estero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stando infatti a ciò che riferisce ‘Record’, il Benfica sarebbe ad un passo dall’ingaggiare il centrocampista classe 1994. La trattativa sarebbe in fase molto avanzata e il giocatore potrebbe presto sbarcare nella capitale portoghese per la sua nuova avventura. Operazione a titolo definitivo. L’accordo con la società granata sarebbe già stato raggiunto sulla base di 7 milioni di euro. Ancora da definire invece la durata del contratto, da capire se sarà quadriennale o quinquennale. Dopo Joao Mario, svincolatosi dall’Inter, il presidente delle aquile Manuel Rui Costa guarda ancora all’Italia per rafforzare la propria squadra.