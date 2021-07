Calciomercato Milan, fumata nera per Ziyech: il Chelsea fa muro

Calciomercato Milan, si allontana l’ipotesi Ziyech: dura arrivare al marocchino, le condizioni imposte dal Chelsea.

Milan molto attivo sul mercato, con l’acquisto di Giroud cui faranno seguito a stretto giro quello di Ballo-Tourè e il ritorno di Brahim Diaz. I rossoneri rispondono così agli addii a zero di Donnarumma e Calhanoglu per dare a Pioli una squadra competitiva in chiave Champions. Tra gli obiettivi c’è anche un trequartista di spessore. Come raccontato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, uno dei nomi sondati è quello di Ziyech. Sul marocchino arrivano però notizie negative.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, affare Damsgaard | Messaggio a Juve, Inter e Milan

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, il Chelsea spara altissimo per Ziyech

Vi avevamo anche raccontato delle cifre dell’affare Ziyech, che però sembrano dover essere riviste drasticamente verso l’alto. Almeno stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista norvegese Andreas Korssund, di ‘Nyhetsmagasinet Sporten’, molto vicino alle faccende di casa Chelsea. Viene riferito infatti che i ‘Blues’ chiederebbero per il suo cartellino una cifra orientativamente compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Ma che in ogni caso la sua cessione non sarebbe un’opzione mai presa seriamente in considerazione dalla società londinese. Affare dunque, a queste condizioni, irrealizzabile.